Три бренда «Биннофарм Групп» получили премию «Товар года 2023»

Три бренда компании «Биннофарм Групп» получили статуэтки «Товар года 2023». Венотоник Венарус® победил в номинации «Средства для лечения варикоза, отечественный производитель», спазмолитик Необутин® отмечен за инновацию в категории детских спазмолитиков для желудочно-кишечного тракта, синбиотик Максилак® заслужил доверие и выбор потребителя в категории «БАД для восстановления микрофлоры желудочно-кишечного тракта».



XXV юбилейная церемония награждения Национальной премии за успех «Товар года 2023» прошла 22 ноября 2023 года в концертном зале «Мир».

В этом году премия «Товар года» стала четвертой для Венаруса® и второй для Необутина® и Максилака®.

Екатерина Славгородская, директор департамента продвижения и продаж «Биннофарм Групп»:

«Несколько лет подряд наши бренды получают премию «Товар года». Прежде всего, это заслуженное признание со стороны потребителя, а также высокая оценка труда всей команды. Несмотря на то, что препараты являются бестселлерами «Биннофарм Групп» и хорошо известны на рынке, их потенциал еще будет раскрываться, они продолжат приносить пользу пациентам и получать награды».

Национальная премия «Товар года» проводится в России 25-й год. Премия «Товар года» присуждается наиболее популярным товарам массового спроса. Масштаб и значение премии играют важную роль в сознании потребителей. Сегодня премия «Товар года» хорошо известна во всех регионах страны, так как признание конкурса определяется географией участников и их весомой ролью в развитии потребительского рынка в России.

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