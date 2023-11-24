«Команда против пыток» через суд добивается снятия статуса иностранного агента

Признанная иностранным агентом правозащитная организация «Команда против пыток» через суд намерена добиться снятия с нее этого статуса. Как сообщает в своем Telegram-канале руководитель организации Сергей Бабинец, соответствующее заявление зарегистрировано в Замосковорецком суде Москвы.

По словам господина Бабинца, «Команда против пыток» (признана иностранным агентом) всегда действовала исключительно в интересах граждан России.

«Многим не нравится, что мы боремся с пытками. Зачастую несогласные с нашей работой это активные сторонники насилия, лоббирующие идею вредности прав человека. По-моему, как раз таких людей и надо признавать врагами»,— отметил Сергей Бабинец.

Как писал «Ъ-Приволжье», правозащитный «Комитет против пыток» неоднократно был признан иностранным агентом. Руководство организации каждый раз меняло ее название и юридический статус, чтобы продолжать работу.

В августе 2023 года организацию, переименованную в «Команду против пыток» и работавшую без образования юрлица, вновь признали иностранным агентом. В конце сентября было зарегистрировано ООО «Команда против пыток», в середине ноября она вновь оказалась в реестре иностранных агентов.

Андрей Репин