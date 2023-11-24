Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, чем туристов может привлечь Нуса Пенида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Галина Кожеурова, Коммерсантъ Фото: Галина Кожеурова, Коммерсантъ

Сегодня Бали. Остров, распиаренный до небес. Так что цены за последние годы взлетели там в разы. Я имею в виду почти все, что связано с туризмом или временным проживанием зимой. Однако это совсем не значит, что стоит прекратить туда ездить в знак протеста. Наоборот, добро пожаловать, и оцените сами.

Новогодний Бали прекрасен: пляжи, горы, океан. Тепло, вкусно. В праздничные дни это настоящий фейерверк впечатлений. И потом, они вообще существуют? Дешевые новогодние каникулы. Кстати, свой Новый год — он в марте — местные жители встречают в тишине и темноте. Знаменитый Ньепи — «День тишины». Никто не работает, выключены банкоматы, закрыт даже международный аэропорт.

Когда-то на Бали жил злой дух Мечалинг, такой злой, что шаманы и священники выселили его на соседний остров Нуса Пенида. Раз в год он возвращается, чтобы отомстить, но никого не находит (все сидят тихо) и отправляется восвояси. Кстати, Нуса Пенида — это Бали, который мы потеряли.

Если вам шумно и дорого, приезжайте сюда. На Пениде тишина и покой. Все остальное такое же — природа, погода, кухня. Местные здесь готовят на огне, выращивают бананы, разводят коров и свиней. Большой бурый хряк под пальмой вызывает у туристов искренний восторг. Сердце и душа здесь моментально смягчаются, а щеки начинают болеть от не сходящей с лица улыбки. По утрам поют петухи, мужчины носят саронги, а женщины часто, не стесняясь, ходят топлес.

Большой порт и город Сампалан находятся на севере острова. В окрестностях — прекрасные пляжи, кафешки, рестораны, хостелы, аренда транспорта. Обязательно займитесь дайвингом, снорклингом — если повезет, поплаваете с гигантскими мантами. Ну а еда такая же, как на Бали, то есть очень вкусная. Обязательно попробуйте салат из морской капусты с осьминогом — это объедение…