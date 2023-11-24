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Работу парома «Мария» на Керченской переправе приостановят до 10 декабря

Паром «Мария», работающий на Керченской переправе, выведут из эксплуатации до 10 декабря. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Крыма.

Фото: пресс-служба минтранса РК

Фото: пресс-служба минтранса РК

За время приостановки работы паром пройдет необходимое техобслуживание и освидетельствование.

В связи с уменьшением числа курсирующих паромов между портами «Кавказ» и «Крым» время ожидания очереди на погрузку может увеличиться, отметили в ведомстве. Водителям рекомендовано по возможности использовать сухопутные маршруты.

Анастасия Донскова

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