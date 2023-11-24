В Ульяновской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся обналичиванием

В результате совместной с УМВД России по Ульяновской области работы в рамках расследуемого уголовного дела задержаны члены организованной преступной группы, которые обеспечивали ряду компаний, работающих в сфере ЖКХ, вывод в неконтролируемый оборот похищенных средств на сумму в 38 млн руб. (руководители этих компаний уже осуждены), сообщает УМВД в своем телеграм-канале. Как отмечается в сообщении, «организаторы противоправной детальности — мужчина, 1985 года рождения и женщина, 1987 года рождения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По факту неправомерного оборота денежных средств организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы) возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, участники ОПГ находили граждан, «которым предлагали легкий способ заработка»: за 10-15 тыс. руб. они должны были оформится в качестве ИП и передать фигурантам дела правоустанавливающие документы. Затем организаторы преступной схемы подбирали клиентов среди управляющих компаний ЖКХ, заинтересованных в выводе денежных средств жильцов, а затем «через аффилированных ИП и подставные компании «заключали договоры с клиентами на оказание услуг по строительству и грузоперевозкам, выводя деньги из безналичного оборота.

Себе организаторы оставляли комиссионный процент от общей суммы.

Как сообщает прокуратура Ульяновской области, «правоохранительными органами проверяется информация об оказании членами указанной ОПГ содействия в незаконном обналичивании денежных средств и другим организациям». Уголовное дело взято прокуратурой области на контроль.

Андрей Васильев, Ульяновск