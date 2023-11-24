Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ульяновской области задержаны члены ОПГ, занимавшейся обналичиванием

В результате совместной с УМВД России по Ульяновской области работы в рамках расследуемого уголовного дела задержаны члены организованной преступной группы, которые обеспечивали ряду компаний, работающих в сфере ЖКХ, вывод в неконтролируемый оборот похищенных средств на сумму в 38 млн руб. (руководители этих компаний уже осуждены), сообщает УМВД в своем телеграм-канале. Как отмечается в сообщении, «организаторы противоправной детальности — мужчина, 1985 года рождения и женщина, 1987 года рождения».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По факту неправомерного оборота денежных средств организованной группой (ч. 2 ст. 187 УК РФ, до семи лет лишения свободы) возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, участники ОПГ находили граждан, «которым предлагали легкий способ заработка»: за 10-15 тыс. руб. они должны были оформится в качестве ИП и передать фигурантам дела правоустанавливающие документы. Затем организаторы преступной схемы подбирали клиентов среди управляющих компаний ЖКХ, заинтересованных в выводе денежных средств жильцов, а затем «через аффилированных ИП и подставные компании «заключали договоры с клиентами на оказание услуг по строительству и грузоперевозкам, выводя деньги из безналичного оборота.

Себе организаторы оставляли комиссионный процент от общей суммы.

Как сообщает прокуратура Ульяновской области, «правоохранительными органами проверяется информация об оказании членами указанной ОПГ содействия в незаконном обналичивании денежных средств и другим организациям». Уголовное дело взято прокуратурой области на контроль.

Андрей Васильев, Ульяновск

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...