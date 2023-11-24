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В Минздраве Татарстана опровергли информацию о подъеме особенного вида ОРВИ

В министерстве здравоохранения Татарстана опровергли сведения о том, что в регионе идет подъем заболеваемости особенного вида инфекционной патологии. Об этом в ходе пресс-конференции сказал замглавы министерства Владимир Жаворонков.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Татарстане распространяется странная ОРВИ, характеризующаяся длительным кашлем.

По словам замминистра, кашель является лишь симптомом, в связи с этим Минздрав смотрит и дифференцирует пациентов по симптоматике. «С точки зрения системы здравоохранения подъема заболеваемости какого-то особенного вида инфекционной патологии мы не фиксируем сейчас»,— отметил господин Жаворонков.

"Ъ-Казань"

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