В Пионерском на Блюхера планируют построить ТЦ и жилые высотки

В Екатеринбурге в Пионерском поселке в границах улицы Блюхера — Егоршинского проезда — улицы Бархотской планируют построить несколько многоэтажных дом и торговый центр. Проект планировки и межевания территории выставлен на общественные обсуждения и опубликован на сайте городской администрации. Проектом занимается ООО «Принцип».

Согласно документу, на территории, общей площадью 2,65 га построят дома от девяти этажей, ТЦ с многоуровневым наземным паркингом на 86 машино-мест, детский сад на 100 мест и подземный паркинг на 40 машин.

Общая площадь жилых помещений составит 50,2 тыс. кв. м, расчетная численность населения — 1674 человека. Осваивать территории хотят в два этапа до 2032 года. В проекте также указана станция метрополитена.

Оставить свои замечания и предложения по проекту можно до 4 декабря на сайте администрации города.

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