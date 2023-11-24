В акватории порта Туапсе ожидаются шестиметровые волны

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупредило жителей побережья Черного моря об опасных явлениях: в открытой части акватории порта Туапсе ожидается сильное волнение, высота волн может достигать 6 м. В порту будет наблюдаться сильное морское течение (тягун), на сушу могут выходить смерчи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Юг» Фото: «Ъ-Юг»

В Сочи, по данным экстренных служб, в ближайшие сутки прогнозируются сильные дожди, способные вызвать подъем уровня рек до неблагоприятных отметок. На территории Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение по комплексу неблагоприятных метеорологических явлений. В Анапе, Кореновске и Славянске-на-Кубани в течение двух прошедших суток произошли подтопления придомовых территорий и частных домов. В Славянске-на-Кубани трое жителей города эвакуированы с затопленной территории в пункт временного размещения.

Анна Перова, Краснодар