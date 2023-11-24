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С начала года «Россети» направили более 11,6 млрд рублей на развитие электросетей Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили повышение эффективности сетевого комплекса региона, итоги реализации ремонтной программы и приоритетные инвестиционные проекты.

Андрей Рюмин отметил, что сейчас первоочередная задача для энергетиков – обеспечение надежности сетевой инфраструктуры в осенне-зимний период. В этом году на ремонтную программу магистральных и распределительных сетей Группы «Россети» в Югре было направлено 3,4 млрд рублей, что на 11% выше уровня 2022 года. Все мероприятия по подготовке к зиме выполнены в срок.

Продолжается работа и в рамках инвестиционной программы. В 2023 году Группа «Россети» направила на реализацию проектов в Югре более 11,6 млрд рублей, на будущий год планируется увеличение финансирования до 14,1 млрд рублей.

В числе крупнейших мероприятий в магистральном комплексе – реконструкция подстанции 220 кВ «Правдинская», где будет установлен новый силовой автотрансформатор на 125 МВА, внедрение на объектах 220 кВ и 500 кВ цифровых систем сбора и передачи информации отечественного производства.

Исполняющая обязанности Генерального директора «Россети Тюмень» Елена Бакланова сообщила, что в распределительных сетях с начала 2023 года уже было несколько крупных пусков, включая ввод в работу новой подстанции 110 кВ «Александрова» для электроснабжения предприятий НК «Роснефть» и «Сургутнефтегаза». В ближайшее время энергетики завершат еще один проект: введут после реконструкции центр питания 110 кВ «Урай», который обеспечивает электроэнергией одноименный город и промышленные объекты компании «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь».

Ключевой проект на 2024 год – модернизация ЛЭП 110 кВ «Снежная – Фоминская», которая участвует в электроснабжении Эргинского кластера месторождений и 12 труднодоступных населенных пунктов. Также планируется ввод новой подстанции 110 кВ для развития газонефтяного месторождения им. Московцева.

АО «Россети Тюмень».

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