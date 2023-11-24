«Обязанность государства — помогать бизнесу»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 23 ноября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия в этот раз стал Евгений Первышов — бывший глава Краснодара, депутат Госдумы, участник СВО. На бизнес-завтраке господин Первышов рассказал о депутатской деятельности, опыте участия в боевых действиях, взаимодействии власти и бизнеса.

Один из основателей КубА Клуба Алексей Пшеничный и спикер бизнес-завтрака, депутат Госудмы Евгений Первышов

Фото: Софья Пшеничная

Евгений Первышов родился и всю жизнь живет в Краснодаре. В молодости депутат работал на заводе имени Седина и других предприятиях города, прошел службу в армии. Краснодар господин Первышов возглавлял с 8 декабря 2016 года, 19 сентября 2021 года стал депутатом Госдумы VIII созыва, работает в комитете по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

В процессе своего выступления бывший глава Краснодара отметил, что таких темпов строительства, как сейчас, в городе не было никогда. По словам парламентария, в советское время в краевой столице возводили одну школу в год. Сейчас же в Краснодаре строят одновременно около 50 социальных объектов. Евгений Первышов отметил, что его деятельность на протяжении жизни так или иначе была связанна именно со строительством, поэтому и выбор комитета в Госдуме был очевиден.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Первышов

Фото: Софья Пшеничная Евгений Первышов

Фото: Софья Пшеничная

«Сегодня без профессионального сообщества и их специалистов вообще, я считаю, нормативно-правовые акты приниматься не могут. По крайней мере я с таким не сталкивался. В момент обсуждения того или иного законопроекта на площадке комитета Госдумы обязательно в последующем проводятся экспертные обсуждения. Профессиональное мнение в законотворческой деятельности играет важнейшую роль»,— отметил Евгений Первышов.

Парламентарий обратил в частности внимание на важную роль бизнес-сообщества в развитии экономики страны. Государство в свою очередь старается оказывать предпринимателям всяческую поддержку, упрощать их жизнь, давать больше свобод, считает депутат. Более того, по мнению господина Первышова, помогать бизнесу — обязанность государства.

Алексей Пшеничный, Евгений Первышов и участники бизнес-завтрака

Фото: Софья Пшеничная

«Общий посыл, который сегодня идет от руководства страны,— создать больше возможностей и меньше ограничений для бизнеса. Если вы ощущаете обратный эффект на местах, рост нагрузки — необходимо в этом разбираться, обсуждать как отдельную тему»,— добавил господин Первышов.

Говоря о профессиональном сообществе, депутат также отметил важность поддержки со стороны специалистов обоснований тех или иных законопроектов. В качестве примера Евгений Первышов привел комитет, в котором он работает, где профессиональным сообществом выступают строители. Заключение строительных организаций позволяет быстрее вносить любые изменения на рассмотрение в комитет, объяснил парламентарий.

Алексей Пшеничный и Евгений Первышов

Фото: Софья Пшеничная

В процессе общения участники бизнес-завтрака задавали бывшему главе Краснодара также различные вопросы, касающиеся жизни города. Один из них — отсутствие тоннелей в железнодорожных насыпях, которые могли бы помочь разгрузить улицы краевой столицы. Евгений Первышов сообщил, что этот вопрос рассматривали на уровне администрации города, но решения по нему в итоге не приняли, отчасти из-за финансирования.

Также депутат ответил на вопросы присутствующих о своей службе в зоне проведения СВО. На линии соприкосновения Евгений Первышов находился 10 месяцев. За это время отряд БАРС «Каскад» под его руководством успел выполнить много разных боевых задач, в основном в части разведки. На новых территориях он неоднократно встречал людей, которые с 2014 года сражались за ЛНР и ДНР в составе добровольческих формирований и не готовы сложить оружие до тех пор, пока не будет достигнута полная победа.

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