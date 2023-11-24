В Кузбассе учредили медаль «Михаил Сперанский» за развитие государственности

В пятницу по инициативе губернатора Сергея Цивилева учреждена новая региональная награда — медаль «Михаил Сперанский». Соответствующий закон, предложенный губернатором, приняло законодательное собрание Кузбасса. Как сообщает пресс-служба облправительства, медалью будут награждаться граждане и организации за значительный вклад в становление гражданского общества, развитие российской государственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Правительства Кузбасса Фото: Администрация Правительства Кузбасса

Также она будет вручаться за заслуги в сфере юстиции и обеспечения законности, изучения и преподавания юриспруденции, государственного и муниципального управления, теологии, религиоведения, оказания юридической помощи гражданам и иной правозащитной деятельности, а также ею будут награждены государственные и муниципальные служащие за безупречную службу не менее 20 лет стажа.

В прошлом году со дня рождения выдающегося российского государственного деятеля, реформатора и законотворца исполнилось 250 лет. В феврале этого года имя Михаила Сперанского получил сквер в кемеровском Квартале юстиции, где также установлен ему памятник и экспозиция «Дом-музей М.М. Сперанского», сообщила также пресс-служба областного заксобрания.

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Игорь Лавренков, Кемерово