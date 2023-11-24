В Самаре перед матчем «Крылья Советов» — «Локомотив» усилят работу транспорта

В Самаре в субботу, 25 ноября, перед футбольным матчем «Крылья Советов» — «Локомотив» усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщает городская администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После матча трамваи №№ 11 и 12 будут ожидать пассажиров на конечной остановке «Самара Арена». К остановке «Улица Алма-Атинская» будут поданы автобусы №№ 1, 67, 34, 41 (следуют в сторону пр. Кирова), а на остановку «Улица Дальняя» — автобусы №№ 1, 67 (идут до поселков Мехзавод, Управленческий, Красная Глинка и микрорайона Крутые Ключи).

По данным департамента транспорта Самары, перекрытие автомобильных дорог на территории, примыкающей к стадиону, не планируется.

Сабрина Самедова