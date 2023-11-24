В Челябинской области частные дома и участки за год подорожали на 18%

Средняя стоимость сотки земли на продаваемых в Челябинской области участках в ноябре выросла по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 18% и составила 92 тыс. руб. На столько же в процентном отношении повысилась средняя стоимость частного дома в регионе, достигнув 9,3 млн руб., сообщает «Циан. Аналитика».

В целом по России средняя стоимость сотки земли за год подорожала на 11%, до 284 тыс. руб. Дом, пригодный для круглогодичного проживания, в среднем по стране подорожал на 8%, до 12,6 млн руб.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте