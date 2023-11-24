12-летний пассажир пострадал в ДТП с двумя «Камазами» в Удмуртии на трассе М7
В Игринском районе Удмуртии на 287 км трассы М7 «Волга» 23 ноября произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 43-летний водитель LADA Granta не соблюдать безопасную дистанцию и врезался в мусоровоз «Камаз», после чего тот въехал во встречный «Камаз» с полуприцепом.
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии
В результате дорожной аварии пострадал 12-летний пассажир LADA. Ребенку потребовалась госпитализация в больницу.