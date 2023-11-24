В Татарстане с властей взыскали 50 тысяч рублей за нападение собаки на ребенка

В Менделеевске суд взыскал 50 тыс. руб. с муниципалитета в качестве компенсации морального вреда за нападение бродячей собаки на 12-летнюю девочку. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Сам инцидент был зафиксирован 3 февраля 2023 года на улице Пушкина. Там животное напало на девочку, прокусив ей левую голень.

В итоге прокуратура потребовала взыскать с муниципалитета компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. руб. в пользу пострадавшей.

"Ъ-Казань"