Московская компания получила права требования к экс-главе «Крепости» на 643 млн рублей

В рамках банкротства красноярского ООО «Крепость-финанс» проданы долги экс-главы группы компании «Крепость» Александра Кангуна на сумму его субсидиарной ответственности 643,3 млн руб. Покупателем стало московское ООО «Валлитек», которое приобрело лот за 180 тыс. руб.

ГК «Крепость» объединяла около 20 компаний («Крепость-Аэропорт», «Крепость-Сириус», «Крепость-Абакан» и др.). Группа считалась крупнейшим в Красноярском крае автодилером. В ее портфель входили Toyota, Lexus, Jaguar, Land Rover, Bentley, Porsche и Volvo в Красноярске, а также Kia и Mazda в Абакане. Сейчас большая часть компаний группы находится в состоянии банкротства.

В августе 2023 года суд Красноярска приговорил Александра Кангуна к четырем годам колонии общего режима. Он признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Как указывается в материалах дела, полученные от покупателей деньги за иномарки предприниматель не отправлял поставщику, а пускал на строительство офисных зданий и приобретение недвижимости. Общая сумма ущерба, причиненного 187 клиентам дилерской сети, по подсчетам следствия, превысила 414 млн руб. Бизнесмен отрицает претензии следствия.

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Анна Егорова