До середины декабря в центре Ставрополя высадят около 300 новых деревьев

Молодые клены, липы, ели и платаны начнут высаживать в краевой столице Ставрополья с 28 ноября, сообщает пресс-служба администрации города. Озеленение будет проводиться в центральных районах Ставрополя – на Крепостной горе, на улицах Дзержинского, Морозова, Толстого, ул. Мира, и ул. Ленина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ставрополя Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

Планируется, что первые 18 кленов высадят в сквере Памяти земляков-воинов. Далее 20 платанов и 11 елей появятся на пр. Кулакова. На пр. Юности и ул. Пирогова разместят 40 молодых лип. На ул. Мира от ул. Толстого до ул. Ломоносова высадят 50 лип и 44 клена.

«Продолжается озеленение внутриквартальных территорий. На прошлой неделе во дворах девяти многоквартирных домов в Октябрьском районе жители высадили 121 саженец липы, рябины, ясеня, клена, березы, багрянца»,– отмечает пресс-служба администрации Ставрополя.

Анастасия Назарова