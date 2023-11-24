Ярославский суд запретил частному сыщику заниматься детективной деятельностью

Кировский районный суд Ярославля назначил частному детективу штраф в 250 тыс. руб. и запретил ему заниматься частной детективной деятельностью. Наказание детективу назначили за неправомерный доступ к охраняемой информации и нарушение тайны телефонных переговоров. Об этом сообщили в пресс-службе ярославской облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

39-летний ярославец предлагал на сайте объявлений свои услуги по выявлению фактов супружеской неверности. В том числе противоправные услуги по предоставлению охраняемой законом информации. В прошлом году к нему обратился клиент и попросил дать ему детализацию звонков своей супруги. Сыщик получил за это 28 тыс. руб. и прислал информацию. «Файл детектив получил с помощью сотрудника, имеющего служебный доступ к базам данных оператора связи»,— рассказали в суде.

Суд признал сыщика виновным и назначил ему штраф и запрет на деятельность, связанную с доступом к охраняемой законом компьютерной информации, частной детективной и охранной деятельностью на 2 года.

Алла Чижова