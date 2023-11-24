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Жители Подмосковья задержаны в Нижегородской области с 2 кг наркотиков

Полиция задержала в Володарском районе жителя Московской области, в его автомобиле нашли 2 кг мефедрона. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Задержанный при этом был лишен права управления автомобилем, отметили в полиции. Вместе с ним в машине находились два нетрезвых пассажира, от освидетельствования они отказались. Сотрудники ДПС проверили машину и обнаружили на заднем сидении 26 брикетов с наркотиком.

Задержанных арестовали на 14 суток по административной статье о незаконном употреблении наркотиков, в отношении водителя возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт запрещенных веществ по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Владимир Зубарев

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