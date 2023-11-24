В ТЛК «Южноуральский» появится распределительный центр сети «Монетка»

В транспортно-логистическом комплексе «Южноуральский» откроют распределительный центр торговой сети «Монетка». Как сообщают в Государственной транспортно-лизинговой компании, сделка была заключена при содействии правительства Челябинской области.

Ритейлер планирует открыть на 21 тыс. кв. м распределительный центр, в том числе для железнодорожного транспорта, и организовать хранение товаров на складе.

Заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк отметил, что заключенное соглашение позволяет более полно задействовать потенциал транспортно-логистического комплекса, востребованность которого становится все более высокой.

Замглавы региона добавил, что областные власти считают развитие ТЛК приоритетным вопросом и продолжат работу по поиску и привлечению новых резидентов на его площадку.

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