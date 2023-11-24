«Употребление кофе не должно превышать трех-четырех чашек в день»

Аналитики «Авито Работы» сообщили, что совместно со специалистами «Бургер Кинга» провели исследование среди 10 тыс. работающих россиян и выяснили, что треть из них не могут начать день продуктивно без чашки кофе. Столько же респондентов заявили, что пьют более трех чашек этого напитка в день. Гастроэнтеролог ЧУЗ «КБ "РЖД-Медицина"» (Краснодар) Екатерина Лях рассказала, какое количество кофе можно пить без вреда для здоровья.

Екатерина Лях

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«Польза или вред кофе связаны не только с ним самим, но и с индивидуальными особенностями организма, образом жизни, наличием сопутствующих заболеваний и вредных привычек.

Зерна арабики содержат около 1,5% кофеина и 98,5% других веществ — около 70 биологически активных компонентов. Среди них — кофеин, около 30 наименований органических кислот, витамины группы В (В1, В2, В3, В5), а также фолаты, калий, марганец, магний и фосфор.

При этом существует много мифов о том, как кофе воздействует на здоровье человека. Уже давно доказано, что кофе приносит больше пользы, чем вреда. Магний и калий помогают человеческому организму использовать инсулин, регулируя уровень сахара в крови и уменьшая тягу к сладким лакомствам и закускам. Кофе также содержит антиоксиданты, которые защищают организм от свободных радикалов. Кофеин способствует расщеплению жира и использованию его в качестве топлива для тренировок, что особенно актуально для мужчин, снижает чувствительность к инсулину и толерантность к глюкозе. Это уменьшает риск развития диабета второго типа.

Некоторые исследования показывают благоприятный эффект от кофе при болезнях Паркинсона и Альцгеймера, так как он стимулирует определенные участки головного мозга. Помимо этого, ароматный напиток улучшает настроение и помогает бороться с депрессией за счет стимуляции центральной нервной системы и увеличения выработки нейромедиаторов, таких как серотонин, дофамин и норадреналин.

Существует мнение о том, что кофе нежелательно употреблять натощак или же при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, во время беременности. Однако ни в одних клинических рекомендациях нет данных о противопоказаниях употребления кофе в вышеуказанных случаях.

Вместе с тем, при всей пользе кофе, его употребление обязательно должно быть дозированным и в умеренных количествах — не более трех-четырех чашек в день (учитывая индивидуальные особенности организма человека, эта норма может быть скорректирована в меньшую сторону). Это связано с тем, что кофеин может оказывать не только мягкое стимулирующее действие на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы, но и приводить к учащенному сердцебиению, повышению артериального давления, возбуждению нервной системы, что, в свою очередь, чревато негативными последствиями, в том числе — нарушением сна».

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