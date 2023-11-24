Кредитный портфель кубанского бизнеса составил почти 2,6 трлн рублей

По состоянию на октябрь 2023 года кредитный портфель бизнеса Кубани составил почти 2,6 трлн руб. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 29,5%. Малому бизнесу и предприятиям в крае за три квартала текущего года выдали более 1,5 трлн руб. кредитов (рост на 28%), сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России.

Больше всего заемных средств получили торговые компании и предприятия обрабатывающей промышленности. Значительную часть средств получили также организации из сферы операций с недвижимым имуществом, говорится в сообщении регулятора.

Замначальника Южного ГУ Банка России Александр Гостев заявил, что кредитование субъектов МСП остается драйвером роста корпоративного портфеля в Краснодарском крае. Крупный бизнес также нарастил кредитование – на 19%. По мнению господина Гостева, спрос на кредиты у бизнеса вырос в том числе за счет стремления успеть оформить договоры до ожидаемого повышения процентных ставок.

По состоянию на начало октября кредитный портфель субъектов МСП на Кубани составил около 733 млрд руб. Еще более 1 трлн руб. кредитов взяли представители крупного бизнеса.

Вячеслав Рыжков

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