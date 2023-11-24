Курский суд отправил в колонию двух участников драки с росгвардейцами

Курчатовский горсуд Курской области признал Ербулата Тайпакова и Берса Зангиева виновными в применении насилия к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ, до пяти лет лишения свободы). Тайпакову, который ранее был судим за вымогательство, назначено два года колонии строгого режима, а Зангиеву — полтора года колонии-поселения, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Они выслушали приговор, находясь под стражей.

Уголовное дело о драке с сотрудниками Росгвардии в июле этого года возбудило региональное управление Следственного комитета. По версии следствия, в ночь с 14 на 15 июля Зангиев и Тайпаков, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подрались с сотрудниками Росгвардии, прибывшими по вызову к ночному клубу «Абриколь» в Курчатове.

Фигурантов дела задержали через неделю после происшествия. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда назвал их «организаторами нападения на росгвардейцев» и пообещал, что тех, кто отпустил участников драки, ждут суровые разбирательства.

Подсудимые признали вину частично. Приговор может быть обжалован.

Владимир Зоркий

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