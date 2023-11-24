В Челябинской области число жалоб на банки сократилось на 7%

В январе-сентябре 2023 года жители Челябинской области направили в Центробанк 2,1 тыс. жалоб на кредитные организации. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 7% меньше, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Большая часть обращений южноуральцев была связана с погашением кредитов. Кроме того, жители региона были недовольны навязыванием дополнительных услуг и условиями заключенных договоров по потребительскому кредитованию.

По словам управляющей Челябинским отделением Уральского ГУ Банка России Елены Фединой, сделать условия кредитования прозрачными поможет новый закон, который вступил в силу 23 октября. «Теперь банки, а также микрофинансовые организации обязаны в любой рекламе указывать не только минимальную, но и максимальную ставку. Это касается как текстовых рекламных сообщений, так и публикаций на сайтах, в мобильных приложениях, аудио- и видеороликах»,– комментирует госпожа Федина. По новому закону привлекательные условия в рекламе не должны быть более заметными, чем остальные.

Доля жалоб на банки в общем объеме заявлений на финансовые организации, том числе страховые и МФО, составляет более половины. Всего за девять месяцев получило около 4 тыс. обращений, что на 16% меньше, чем годом ранее.

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