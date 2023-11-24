ООО «РКС-Самара» установило «пирамиду позора» трем управляющим компаниям

ООО «РКС-Самара»



Ресурсоснабжающая компания «РКС-Самара» установила «пирамиду позора» трем управляющим организациям, накопившим долги за услуги водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщается на сайте компании.

«Пирамида будет стоять пока руководители не начнут ликвидировать задолженности. Выезд пирамиды сотрудники "РКС-Самара" подкрепили письмами в прокуратуру, МВД и ГЖИ, а это уже грозит отзывом лицензии и другими, более крупными неприятностями»,— отмечается в сообщении ресурсоснабжающей организации.

Объект появился у офиса УК «Союз-Регион» на ул. Дачной, 26. Задолженность УК с начала года составляет 45 тыс. руб. Помимо «Союз-Региона» на пирамиде указаны ООО «Региональный ЖКХ-Сервис» (задолженность на сумму более 1 млн руб.) и «ООО "Дирекция эксплуатации зданий"» (задолженность на сумму более 2,5 млн руб.).

Общая задолженность УК, ТСЖ, ЖСК Самары за услуги водоснабжения и водоотведения превышает 320 млн руб., отмечают в «РКС-Самара».

Сабрина Самедова