«РУМО» получило свидетельство о типовом одобрении на судовой двигатель РУМО-535

АО «РУМО» (Нижний Новгород, производитель газодизельных и газопоршневых двигателей и электроагрегаторов на их основе) получило свидетельство о типовом одобрении на судовой двигатель внутреннего сгорания РУМО-535. По данным компании, документ распространяется на конструкцию двигателя и подтверждает его соответствие требованиям российского морского регистра судоходства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «РУМО» Фото: АО «РУМО»

Прототип двигателя РУМО-535 разработан и изготовлен на АО «РУМО» в начале 2023 года. Он предназначен для использования на судах в качестве главного двигателя, основного или резервного электроагрегата.

Мощность двигателя 1200 кВт. Он разработан конструкторами завода АО «РУМО» на российской элементной базе. Все использованные при производстве детали, узлы и системы — отечественного производства.

Иван Сергеев