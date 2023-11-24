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Предприятия Кубани в текущем году получили кредитов на 1,5 трлн рублей

За девять месяцев 2023 года кредитные учреждения Краснодарского края выдали предприятиям и малому бизнесу займов в общей сложности на 1,5 трлн руб., что на 28% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба Южного ГУ Банка России. Кредитный портфель кубанского бизнеса превысил 2 трлн руб.

По данным служба Южного ГУ ЦБ РФ, наиболее значительный объем кредитов предоставлен торговым компаниям и предприятиям обрабатывающей промышленности (нефтеперерабатывающим, пищевым, металлургическим производствам), а также организациям, специализирующимся на операциях с недвижимым имуществом. Крупный бизнес Кубани имеет обязательства перед банками на 1,3 трлн руб., в текущем году предприятиям этого сегмента предоставлено займов на 1,2 трлн руб., что в 1,2 раза выше показателей прошлого года.

Анна Перова, Краснодар

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