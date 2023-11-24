«Ульяновскоблстойзаказчик» расторг миллиардный контракт с московской компанией

Ульяновское областное государственное учреждение (ОГКУ) «Ульяновскоблстройзаказчик» расторгло в одностороннем порядке госконтракт с московской компанией ООО «ЦХД Инжиниринг» на выполнение работ по проектированию и строительству производственно-складского здания портовой особой экономической зоны «Ульяновск». Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Цена расторгнутого контракта составляет 929,330 млн руб. Как отмечает ОГКУ в своем решении, направленном гендиректору компании, согласно контракту, подрядчик должен был завершить работы до 5 ноября 2023 года, однако по состоянию на 10 ноября проектная документация не была представлена заказчику. Заказчик удерживает 4,670 млн руб., внесенных подрядчиков в качестве обеспечения исполнения контракта, а также принял решение о начислении неустойки в размере 600 тыс. руб.

Контракт был заключен 14 июля 2023 года, однако уже 18 сентября компания «ЦХД Инжиниринг» была включена в реестр недобросовестных поставщиков управлением ФАС по Нижегородской области.

Сергей Титов, Ульяновск