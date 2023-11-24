Эксперт «Неометрии» рассказал о причинах роста цен в Сочи

Деловое издание «Ведомости Северо-Запад» провело конференцию «Недвижимость: новые тренды и стратегии», в рамках которой эксперты, представители власти и бизнеса обсудили изменения в отрасли. В частности, в ходе мероприятия были проанализированы тренды в различных сферах недвижимости — в том числе курортной. Руководитель по работе с партнерами в Сочи федерального девелопера «Неометрия» Георгий Черняк рассказал о ключевых тенденциях, которые видны в этом направлении.

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По его словам, спрос на курортную недвижимость стабильно растет, и это является долгосрочным трендом.

«На это влияет множество факторов. И государственная поддержка ипотеки — далеко не главный, сделок с использованием льготных продуктов не так много. Растущий туристический поток, продолжающееся благоустройство Сочи, появление новых точек притяжения. Все больше россиян ежегодно посещают Сочи, и многие из них после этого задумываются о покупке собственной квартиры у моря»,— рассказал Георгий Черняк.

Другим трендом является рост популярности отельных форматов. В частности, в компании «Неометрия» видят большой интерес к гостиничному комплексу премиум-класса «Нескучный сад».

«Увеличивается важность сервисной составляющей. Сегодня девелоперский проект можно поделить на две части. Первая — от начала реализации до ввода объекта в эксплуатацию. И вторая — это удовлетворение потребностей жителей и резидентов уже после того, как они получат свой номер или квартиру. Например, комплекс "Нескучный сад" будет обслуживать управляющая компания с функциями отельера ZONT Hotel Group, что обеспечит высокое качество сервиса»,— пояснил представитель федерального девелопера «Неометрия».

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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