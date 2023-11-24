В выходные в Удмуртии ожидаются плюсовые температуры и снег

В Удмуртии в ночь на 25 ноября температура воздуха окажется на отметке в -13..-18°С, а к утру достигнет -6..-13°С. Ожидается снег, а на дорогах установится снежный накат, сообщает пресс-служба гидрометцентра региона. В ночные и утренние часы прогнозируется туман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Филиппов, Коммерсантъ Фото: Евгений Филиппов, Коммерсантъ

В воскресенье, 26 ноября, днем потеплеет до -4..+1°С. Интенсивность осадков понизится, однако пройдут мокрый снег и ледяной дождь. На дорогах установятся гололедица и снежный накат.

В понедельник, 27 ноября, в ночные часы температура воздуха окажется в пределах -1..-4°С, днем — -1..+3°С. Существенных осадков не предвидится, а на дорогах сохранится гололедица. По предварительному прогнозу, в дальнейшем столбик термометра опустится, а к середине недели ожидается снежная погода.