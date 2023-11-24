Следователи проверят информацию о выделении плохого жилья новороссийским сиротам
Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о предоставлении плохого жилья детям-сиротам в Новороссийске. В СМИ ранее появилась информация о том, что в выделенных сиротам квартирах сырость, плесень, трещины и лужи на балконах, сообщает пресс-служба СК РФ.
Фото: pixabay.com
Проверку по факту распространившихся сообщений проводит краевое СУ СКР. Об итогах проверки руководитель кубанского следкома Андрей Маслов доложит Александру Бастрыкину.
В 2023 году на Кубани для детей-сирот приобретут больше 1 тыс. жилых помещений. На эти цели направили 4 млрд руб.
Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram