Следователи проверят информацию о выделении плохого жилья новороссийским сиротам

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки информации о предоставлении плохого жилья детям-сиротам в Новороссийске. В СМИ ранее появилась информация о том, что в выделенных сиротам квартирах сырость, плесень, трещины и лужи на балконах, сообщает пресс-служба СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Проверку по факту распространившихся сообщений проводит краевое СУ СКР. Об итогах проверки руководитель кубанского следкома Андрей Маслов доложит Александру Бастрыкину.

В 2023 году на Кубани для детей-сирот приобретут больше 1 тыс. жилых помещений. На эти цели направили 4 млрд руб.

Вячеслав Рыжков

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