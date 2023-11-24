Сочи вошел в топ-5 городов по зарплатам аниматоров на Новый год

Сочи занял четвертое место по зарплатам аниматоров, которые сыграют роли Деда Мороза и Снегурочки в новогодние праздники. По данным hh.ru, на курорте таким актерам предлагают от 100 тыс. руб. на руки.

В России предложения о работе в роли главных новогодних персонажей начали появляться еще в сентябре. Артистов на роль Деда Мороза компании ищут на 16% чаще, чем на роль Снегурочки. Средняя по стране зарплата составляет около 70 тыс. руб., но итоговая сумма зависит от количества отработанных часов или смен. Диапазон выплат за роль Дедов Морозов в РФ составляет 48–130 тыс. руб., для Снегурочек — 46–125 тыс. руб.

Чаще всего новогодних аниматоров ищут компании в сферах услуг для населения и розничной торговли. Часть из них приглашают работать в крупные торговые точки в момент наиболее оживленной предпраздничной торговли.

Наибольшие выплаты за роль Деда Мороза предлагают в Москве — до 200 тыс. руб. до вычета налогов. В топ вакансий также входит предложение о работе аниматора в Усть-Лабинске.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram