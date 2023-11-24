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Приезжего обвинили в продаже несуществующих путевок в детский лагерь «Орленок»

В Туапсе перед судом по обвинению в мошенничестве предстал житель Еврейской АО. Приезжий продавал несуществующие путевки во Всероссийский детский центр «Орленок», он обманул нескольких родителей учеников спортшколы, говорится в приговоре на сайте суда.

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Суд установил, что летом позапрошлого года фигурант приехал в Туапсинский район, где познакомился с замдиректора спортшколы из Забайкальского края. Обвиняемый представился сотрудником краевого центра по спортивной подготовке и сообщил, что якобы набирает детей в лагерь «Орленок», говорится в материалах суда. Родители детей, которых фигурант предложил отобрать для поездки, перевели ему 45 тыс. руб. аванса за несуществующие путевки. После того как фигурант не выполнил обязательства, родители обратились в полицию.

В суде обвиняемый признал вину. Он полностью возместил ущерб потерпевшим. Приезжего освободили из-под стражи.

Вячеслав Рыжков

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