Отправиться в археологическую экспедицию можно на «Роза Хутор»

К началу зимнего сезона в Музее Археологии курорта разработали специальный мастер-класс для школьников



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Курорта Роза Хутор Фото: пресс-служба Курорта Роза Хутор

Рассчитанный на возраст от 7 до 12 лет, он позволяет не просто познакомиться с профессией археолога, но и опробовать ее на практике.

Музей Археологии курорта «Роза Хутор» был открыт в 2018 году. В его коллекции представлены исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов. Экспонаты иллюстрируют богатую историю региона: c момента образования Кавказских гор и до Нового времени. В собрании имеются такие необычные предметы, как череп большого кавказского пещерного медведя возрастом около 27 тыс. лет и аммониты, которым около 116 миллионов лет. В музее используются современные форматы экспонирования, применяются мультимедийные технологии, работают интерактивные комплексы. Все это привлекает посетителей.

— По нашим данным, с мая по ноябрь нас посетило почти 15 000 человек. Особый интерес у юных посетителей вызывают мастер-классы. Новинкой зимнего сезона станет «Археологическая экспедиция», во время которой ребята на практике знакомятся с профессией археолога,— рассказали представители музея.

На мастер-классе его участники не только получают теоретические знания и узнают, как проходят раскопки, какие инструменты нужны для них, но и принимают участие в настоящей экспедиции. Специально для этого прямо в здании музея построили песочницу, которую наполнили гипоаллергенным песком. В ней с помощью специальных инструментов можно найти черепки, наконечники копий, стрел, остатки орудий труда древних людей и даже монеты.

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— После окончания «раскопок» ребята, как настоящие профессионалы, описывают все находки — откуда они появились, к какой эпохе относятся, что представляет собой целый предмет. В соответствии с предложенной им легендой в специальных баночках они собирают культурные слои — землю, грунт, песок, золу, семена и другое. Такой своеобразный сувенир на память получает каждый участник мастер-класса. Если поливать его, то, как и в реальной жизни, на таком культурном слое вырастут настоящие растения,— поделились в Музее Археологии.

Необычная археологическая экспедиция на курорте «Роза Хутор» длится в течение часа. Для участия в ней необходимо записаться по телефону. Юных археологов до восьми лет обязаны сопровождать родителей.

— Помимо «Археологической экспедиции» в музее проводится мастер-класс «День первобытного человека». На нем ребята могут узнать, как жили наши далекие предки, сшить одежду из шкур, соорудить древнее орудие труда и амулет на память,— сообщили в Музее Археологии курорта «Роза Хутор».

В этом зимнем сезоне в музее также можно будет бесплатно посмотреть художественно-документальный фильм «Выше неба, выше гор: битва на перевалах». Картина была снята по инициативе курорта «Роза Хутор» и рассказывает о самом крупном сражении Великой Отечественной войны — Кавказской битве. Показы идут каждый день в формате нон-стоп. Режим работы Музея Археологии на курорте «Роза Хутор» — ежедневно с 09:30 до 19:00. Начиная с 15 декабря он будет открыт вплоть до 20:30. Запись на мастер-классы по телефону: 8-928-854-98-91.

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