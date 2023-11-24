Нижегородская область и Беларусь будут сотрудничать при разработке VR-проектов

Нижегородское ООО «Цифровое пространство» и белорусское республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис» заключили соглашение о сотрудничестве при использовании проектов виртуальной реальности. Об этом в своем Telergam-канале сообщил заместитель губернатора Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, стороны договорились о продвижении и локализации нижегородских продуктов — образовательной программы «VRШкола» и туристическо-информационного проекта «Виртуальный гид».

В «Виртуальном гиде по Нижнему Новгороду» пользователь в специальных очках может посетить самые интересные места города. Всего в проект вошло 30 видовых точек. Проект «VRШкола» используется более чем в 260 школах Нижегородской области. Занятия проходят в игровой форме с применением VR-тренажеров.

Также в рамках заключенного соглашения планируется разработка b htfkbpfwbz новых совместных проектов с применением VR-технологий на территории России и Беларуси.

Андрей Репин