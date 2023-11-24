В Челябинской области средний размер автокредита за месяц вырос на 6%

Средний размер автокредита, выданного в Челябинской области в октябре, составил 1,47 млн руб. По сравнению с сентябрем показатель вырос на 6%, сообщают в Национальном бюро кредитных историй.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По средней сумме выданного автокредита традиционно лидирует Москва (2,04 млн), далее следуют Московская область (1,85 млн) и Санкт-Петербург (1,83 млн). Челябинская область находится на 16-м месте.

Лидером по динамике роста является Ростовская область (+13,6%), также в первой тройке Алтайский край (9,9%) и Нижегородская область (9,4%). В отчет НБКИ вошли регионы, находящиеся в топ-30 по среднему размеру кредита на покупку автомобиля.

«Средний чек кредита на покупку автомобиля растет почти непрерывно с февраля 2023 года, а в октябре было зафиксировано очередное рекордное значение показателя, — комментирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — Стоит отметить, что росту среднего размера автокредита во многом способствует увеличение продаж новых автомобилей из дружественных стран».

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