Нижегородца эвакуировали из сектора Газа

В Нижний Новгорода прибыл 59-летний житель города, которого эвакуировали из зоны израильско-палестинского конфликта. Он будет жить у родственников, пишет Nn.ru со ссылкой на собственный источник.

Сначала нижегородца доставили в столицу, откуда он прибыл в родной город 24 ноября поездом «Москва — Нижний Новгород».

Сегодня вступило в силу четырехдневное перемирие между израильской армией и палестинским движением «Хамас», которое держит власть в секторе Газа. По условиям соглашения перемирие началось в 7:00 по местному времени (8:00 мск).

Планируется, что за четыре дня перемирия «Хамас» отпустит 50 заложников, которых удерживает с 7 октября. Израиль за каждого отпущенного «Хамасом» заложника выпустит троих палестинских, в общей сложности за четыре дня армия Израиля отпустит 150 палестинских женщин и детей.

Ирина Андреева