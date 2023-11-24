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В Казани впервые почти за 20 лет реконструируют Центральный стадион

На Центральном стадионе Казани впервые за 19 лет пройдут работы по его реконструкции. Об этом сообщает мэрия города.

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

В частности, в ходе работ планируется заменить пластиковые кресла на трибунах, проложить новые легкоатлетические дорожки, отремонтировать, крышу, фасад, обновить входные группы и т. д. Кроме того, реконструкция затронет и легкоатлетический манеж.

Госзаказчиком ремонтных работ выступит Минстрой Татарстана, а проектировщиком — «Татинвестгражданпроект». Работы стартуют уже в декабре этого года, а в следующем году они будут завершены. Ожидается, что реконструкцию проведут к Играм БРИКС, которые состоятся в Казани с 12 по 23 июня.

"Ъ-Казань"

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