В Казани впервые почти за 20 лет реконструируют Центральный стадион

На Центральном стадионе Казани впервые за 19 лет пройдут работы по его реконструкции. Об этом сообщает мэрия города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ Фото: Максим Туманов, Коммерсантъ

В частности, в ходе работ планируется заменить пластиковые кресла на трибунах, проложить новые легкоатлетические дорожки, отремонтировать, крышу, фасад, обновить входные группы и т. д. Кроме того, реконструкция затронет и легкоатлетический манеж.

Госзаказчиком ремонтных работ выступит Минстрой Татарстана, а проектировщиком — «Татинвестгражданпроект». Работы стартуют уже в декабре этого года, а в следующем году они будут завершены. Ожидается, что реконструкцию проведут к Играм БРИКС, которые состоятся в Казани с 12 по 23 июня.

"Ъ-Казань"