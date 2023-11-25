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Коммерсантъ FM
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Что думали об убийце (или убийцах) психологи и психиатры

Психологический портрет преступника было поручено составить комиссии психиатров и психологов под руководством доктора Дональда Кеннефика из Института судебной медицины Бостонского университета. Большая часть членов комиссии пришла к выводу, что нужно разделить жертв на две группы — «старые женщины» и «девушки». Д. (то есть Душитель), вероятно, виновен в убийствах всех «старых женщин». А убийства «девушек» совершили один или несколько преступников, которые были знакомы с жертвами. Велика вероятность, что этот преступник (преступники) был гомосексуалистом. Такого мнения придерживалось большинство специалистов.

Психиатр Джеймс Брассел, 1969 год

Психиатр Джеймс Брассел, 1969 год

Фото: Getty Images

Психиатр Джеймс Брассел, 1969 год

Фото: Getty Images

По поводу психологического профиля Д. были высказаны следующие предположения. У него инкапсулированный бред, то есть он оценивает реальность двояко — нормально и по-бредовому, может контролировать собственное бредовое поведение, не осознавая при этом факт бреда. Он чувствует гнев на фигуру, игравшую важную роль в раннем периоде его жизни,— женщину (например, мать), склонную к жесткому доминированию. Чтобы справиться с гневом, он предается садистским фантазиям, в которых убивает эту фигуру. При этом он держит фантазии при себе, может выглядеть мягким, добрым и приятным человеком, не вызывать у окружающих никаких подозрений. В результате полученного в детстве воспитания он может быть аккуратным, пунктуальным, вежливым. Такие черты часто присущи гомосексуалистам и мужчинам из низшей части среднего класса.

Триггером к убийству может стать стресс, из-за которого он перестанет контролировать свои садистские импульсы: потеря матери (в связи с ее смертью или тем, что она его выгнала из дома), любые события, бьющие по самооценке (например, потеря работы), все, что ставит под сомнение его мужественность. Это может привести к позднему браку, в котором жена будет воспринимать его как взрослого мужчину, тогда как он будет пытаться жениться на «второй матери».

В любом случае все это приводит его к глубокой депрессии, выйти из которой он может лишь в результате неожиданной вспышки гнева, в ходе которой уничтожает объект «любви-ненависти», убивает его — специальным, фетишистским способом, в котором видны и садизм, и любовь. Поскольку убийство не решает проблему, ее корни остаются, он периодически убивает снова.

Позы, которые он придавал трупам, были направлены не только на то, чтобы посмертно унизить убитых женщин, но и на то, чтобы создать впечатление, что убитые хотели его соблазнить.

Вероятно, у него ничем не примечательная внешность. Средний рост, никаких серьезных дефектов фигуры и лица.

Поскольку большинство преступлений были совершены в выходные или праздники, стоит обратить внимание на тех, кто меньше всего занят в этот период времени: школьный учитель, студент, собиратель благотворительных пожертвований.

Без ответа оставались несколько вопросов. Почему после смерти Мэри Салливан убийства прекратились? Почему среди погибших нет ни одной этнической итальянки, хотя в районах, где были совершены преступления, живет много итальянцев? Д. совершил самоубийство? Был арестован за другое преступление?

Психиатр Джеймс Брассел был известен тем, что оказал большую помощь полиции в поимке «безумного подрывника», в течение 14 лет терроризировавшего Нью-Йорк взрывами самодельных бомб. Брассел обратился к преступнику через газету. «Безумный подрывник» ответил, что помогло полиции его схватить.

Брассел, в отличие от большинства коллег, считал, что все 11 убийств совершил один человек. Он делал это, надеясь избавиться от импотенции. У него был эдипов комплекс — подсознательное половое влечение к родной матери. Каждый раз, пытаясь совершить половой акт, он обнаруживал, что не может это сделать, так как зациклен на матери. Чтобы справиться с проблемой, ему нужно было убить мать. Он убивал женщин, чем-то напоминавших ему мать. Но после совершенных убийств обнаруживал, что ничего не изменилось. Когда он по какой-то причине атаковал 20-летнюю Софи Кларк, он впервые ощутил себя полноценным мужчиной (на коврике рядом с трупом были обнаружены следы спермы). С каждым следующим убийством он чувствовал себя все увереннее. После последнего он понял, что «вылечился».

Теорию Брассела записали как особое мнение, отличавшееся от мнения большинства.

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