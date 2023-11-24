В Сочи ко Дню матери подготовили более 100 мероприятий

В Сочи ко Дню матери пройдет более 100 тематических мероприятий. Как сообщает пресс-служба мэрии, их проведут в образовательных организациях, домах культуры, музеях и библиотеках города. К праздничной дате на городских медиаэкранах разместят тематический контент.

До 25 ноября в сочинских школах проводится флешмоб «Делай с мамой». Для участия нужно разместить в соцсетях видеоролики или фотографии совместной деятельности учащихся с мамами с хештегом #ДелайсмамойСочи. В школах также пройдут мастер-классы по изготовлению подарков, интеллектуальная игра и кинолекторий.

Во всех внутригородских районах курорта в домах культуры пройдут концерты и литературно-музыкальные композиции. В музеях и библиотеках организуют тематические лекции, выставки, конкурсы и мастер-классы.

Татьяна Ручкина

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