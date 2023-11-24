В Самаре расследуют смертельное отравление бытовым газом женщины с ребенком
Тела двух человек обнаружены в многоквартирном доме по ул. Гайдара в Самаре. В связи с этим возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Следствие установило, что в четверг, 23 ноября, в указанном доме произошла утечка газовой колонки. В результате бытовым газом отравились потерпевшие, женщина 1970 и ребенок 2017 года рождения. Они скончались.