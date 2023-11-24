Из-за аварии на водозаборе в Лыскове закрыты детские сады и школы

В Лыскове (Нижегородская область) из-за аварийного отключения на водозаборе городские школы закрылись, а учеников перевели на дистанционное обучение. По данным городской администрации, также не работают детские сады.

Кроме того, в социальных сетях жители пишут о начавшихся проблемах с теплоснабжением. В администрации говорят, что это также произошло из-за перебоев с подачей воды.

По данным администрации, ремонтные работы на водозаборе завершены, система водоснабжения заполняется. В ближайшее время вода поступит потребителям.

Андрей Репин