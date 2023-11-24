Дерипаска предрек Германии выход на паперть из-за затрат на электричество и газ

Российский бизнесмен Олег Дерипаска предположил, что затраты Германии на электричество и газ поставят ее на паперть. По его мнению, субсидии и выпуск долговых бумаг «до добра не доведут».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«Скачок затрат у немецкого бизнеса и рядовых немцев на электроэнергию и газ ставит некогда цветущую главную европейскую экономику на паперть с протянутой рукой и дефицит»,— написал миллиардер в своем Telegram-канале.

Так предприниматель прокомментировал новость о решении Минфина Германии приостановить механизм «долгового тормоза».

Механизм ограничивает количество финансов, которое правительство Германии может взять в долг. Его установили в 2016 году и на три года временно приостанавливали во время пандемии. 23 ноября нынешнего года власти Германии снова заявили о приостановке действия «долгового тормоза».

Ранее Конституционный суд изъял €60 млрд из бюджета Германии из-за неправомерных действий правительства по переносу денег, выделенных на борьбу с пандемией, в фонд финансирования экологических проектов. После этого правительство было вынуждено начать пересмотр бюджета на 2023 год.