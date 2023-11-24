На улице Цветаевой в Краснодаре достраивают новый детсад
В Краснодаре приближается к концу строительство нового детского сада на улице Марины Цветаевой. Учреждение сможет принять 240 воспитанников, напомнили в Telegram-канале городского депстроя.
Фото: t.me / depstroy23
На объекте уже монтируют оконные блоки на этажах и подвесные потолки. Недавно рабочие завершили укладку металлочерепицы. В некоторых помещениях сейчас укладывают линолеум, в здании также обустраивают систему вентиляции, прокладывают коммунальные сети, благоустраивают прилегающую территорию.
Готовность объекта составляет 80%. Завершить работы планируют до конца текущего года.
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