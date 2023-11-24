На улице Цветаевой в Краснодаре достраивают новый детсад

В Краснодаре приближается к концу строительство нового детского сада на улице Марины Цветаевой. Учреждение сможет принять 240 воспитанников, напомнили в Telegram-канале городского депстроя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / depstroy23 Фото: t.me / depstroy23

На объекте уже монтируют оконные блоки на этажах и подвесные потолки. Недавно рабочие завершили укладку металлочерепицы. В некоторых помещениях сейчас укладывают линолеум, в здании также обустраивают систему вентиляции, прокладывают коммунальные сети, благоустраивают прилегающую территорию.

Готовность объекта составляет 80%. Завершить работы планируют до конца текущего года.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram