В Краснодаре на организацию утренника к Новому году выделят полмиллиона рублей

Администрация Западного внутригородского округа Краснодара планирует выделить 500 тыс. руб. на организацию утренника к Новому году. Информацию kuban.aif.ru подтвердили в мэрии города.

Представление будет длиться один-два часа. Для детей организуют лазерное шоу, танцы, а также выступление куклы в виде дракона и не менее 50 артистов.

Такие мероприятия ежегодно проводят для детей, нуждающихся в особой заботе. Присутствовать на утреннике будут не менее 1 тыс. человек.

Татьяна Ручкина

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