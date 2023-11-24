В Сочи супруги обвиняются в мошенничестве с недвижимостью на 32 млн рублей

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении супружеской пары из Сочи, злоумышленники обвиняются в особо крупном мошенничестве с участками и квартирами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. Нанесенный потерпевшим ущерб оценивается в 32 млн руб.

По данным следствия, фигурант дела выдавал себя за успешного юриста и владельца крупных земельных участков в Сочи, он предлагал знакомым купить квартиры или оформить договор аренды земли. Для придания достоверности своим заявлениям злоумышленник назначал встречи в дорогих ресторанах города Сочи. Один из потенциальных покупателей попросил его подтвердить права на участок, тогда злоумышленник пригасил на встречу свою жену и представил ее доверенным лицом владельца земли.

Всего в уголовном деле имеются четыре эпизода мошенничества, злоумышленник действовал по одной схеме – получив оплату за недвижимость, он переставал выходить на связь. По заявлению потерпевших было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования выяснилось, что основную часть похищенных денежных средств обвиняемый проиграл в казино. Фигурант дела находится под стражей, в отношении его жены избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Анна Перова, Краснодар