В Казани третий терминал аэропорта начнут строить в следующем году

Третий терминал казанского аэропорта начнут строить в следующем году. Об этом заявил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов, передает «Бизнес Onlinе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По его словам, мастер-план уже готов. В ближайшее время будут согласовывать технические задания. «Мы должны начать проектировать и в 2024 году, если проект пройдет экспертизу, начинать строить»,— уточнил министр.

Он отметил, что в настоящее время казанский аэропорт способен принимать 2,5 млн человек в год. Однако в 2023 году пассажиропоток составит 5 млн человек.

"Ъ-Казань"