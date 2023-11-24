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В Казани третий терминал аэропорта начнут строить в следующем году

Третий терминал казанского аэропорта начнут строить в следующем году. Об этом заявил глава Минтранса Татарстана Фарит Ханифов, передает «Бизнес Onlinе».

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По его словам, мастер-план уже готов. В ближайшее время будут согласовывать технические задания. «Мы должны начать проектировать и в 2024 году, если проект пройдет экспертизу, начинать строить»,— уточнил министр.

Он отметил, что в настоящее время казанский аэропорт способен принимать 2,5 млн человек в год. Однако в 2023 году пассажиропоток составит 5 млн человек.

"Ъ-Казань"

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