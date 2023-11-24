В Сочи планируют развивать инфраструктуру для приезжающих на сборы спортсменов

Власти Сочи рассматривают возможность развития на территории Центра подготовки детско-юношеских сборных команд «Мацеста» инфраструктуры для спортсменов, тренеров и арбитров, которые приезжают в Сочи на сборы, соревнования и мастер-классы. Как сообщает пресс-служба мэрии, расположение объекта позволяет проводить мероприятия по футболу весь год.

Центр подготовки детско-юношеских сборных команд «Мацеста» открыли в 2005 году. Сейчас он работает под управлением Российского футбольного союза. Комплекс объединяет пять футбольных полей, одно из которых с натуральной травой. В октябре завершили реконструкцию площадок с искусственным покрытием и ремонт административного корпуса.

В 2018 году центр был одной из тренировочных баз Чемпионата мира. С 2023 года в нем проводят сборы профессиональных клубов Премьер-лиги. Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, здесь развивают программы повышения квалификации для тренеров молодежных команд.

Татьяна Ручкина

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