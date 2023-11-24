Проект бюджета Оренбуржья на ближайшие три года принят в первом чтении

Губернатор Денис Паслер представил депутатам Законодательного собрания Оренбургской области проект областного бюджета на 2024 и на плановый

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

период 2025 и 2026 годов. После обсуждения его приняли в первом чтении. Об этом сообщает региональное правительство.

«К первому чтению планируемые доходы увеличились на семь млрд руб. и составили 144,8 млрд руб. На один млрд руб. изменилась и сумма расходов. Сейчас она равна 155,3 млрд руб.»,— говорится в сообщении.

Документ предусматривает увеличение финансирования ряда направлений социальной политики в Оренбуржье. В частности, на ремонт областных школ будет направлено в общей сложности почти 1,3 млрд руб.

Кроме того, в бюджете региона предусмотрен один млрд руб. на использование средств

материнского капитала многодетными семьями с низким доходом. Раз в год семьи будут Оренбуржья получать выплату в пределах остатка средств капитала.

В числе прочего до 1,9 млрд руб. будет увеличена сумма субвенций бюджетам муниципальных образований на покупку жилья для детей-сирот. Также на ремонт муниципальных дорог в области в общей сложности предполагается потратить в отчетном периоде свыше шести млрд руб.

Георгий Портнов