В Удмуртии усиленно расчищают улицы на время снежного «затишья»

Власти Удмуртии планируют использовать «затишье» в снегопаде для максимального выполнения уборочных работ, сообщил в Telegram председатель правительства региона Ярослав Семенов по итогу совещания с главами муниципалитетов. В частности, среди «горячих задач» оказались расчистка центральных и второстепенных улиц, а также уборка снежных навалов и вывоз снега. Привести в порядок должны тротуары и остановочные площадки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отдельно главам муниципалитетов напомнили о необходимости взять на контроль работу управляющих компаний. Речь идет об уборке снега не только во дворах, но и с крыш многоквартирных домов.